Die beiden Bestseller-Töchter Jack & Jones und Vero Moda eröffnen in Hilden an der Mittelstraße 55 einen neuen gemeinsamen Store. Vormieter am Standort war Gerry Weber. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Die Eröffnung des 270 m² großen Stores ist im Frühjahr 2024 geplant.

.