Jaas & TTI feiern Richtfest für The Flaneur

Jaas feiert gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner TTI Gruppe Richtfest für das Wohnprojekt The Flaneur in Moabit. Auf dem unweit der Spree gelegenen Grundstück in der Dortmunder Straße 14 entstehen rund 2.030 m² Wohnfläche, die sich auf insgesamt 19 Wohneinheiten verteilen, die laut der Investoren schon zu großen Teilen verkauft sind.

