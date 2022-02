JAAS entwickelt Gebäudeensemble in Berlin-Mitte

JAAS entwickelt in Berlin-Mitte, im Ortsteil Gesundbrunnen, auf einer Grundstücksfläche von rund 2.028 m² ein modernes Bauensemble, das sich aus einem zur Straßenseite ausgerichteten Neubau und einem bereits bestehenden Loftgebäude mit Remise zusammensetzt. Ein zusätzlicher Verbindungsbau soll den Komplex vervollständigen.

