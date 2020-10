JAAS begeht Richtfest für Berliner Wohnprojekt Suarez

Der Projektentwickler JAAS feiert Richtfest für das Wohnhaus „Suarez – Finest Living Lietzensee“ im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Auf 3.000 m² entstehen insgesamt 26 Eigentumswohnungen sowie 8 Tiefgaragen-Stellplätze. Der Großteil der Wohnungen ist bereits jetzt vermietet bzw. verkauft. Die Übergabe des sechsgeschossigen Gebäudeensembles wird im dritten Quartal 2021 erfolgen.

