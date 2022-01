Die Real I.S. AG hat einen weiteren Mietvertrag für das gemischt genutzt Quartier Gleiskarree in Ditzingen mit der Ja Sport GmbH geschlossen. Der Bezug wird mit Fertigstellung der Projektentwicklung, die im Auftrag eines Individualmandats realisiert wird, in 2023 erfolgen.

Fotos: BWK.Architekten GmbH



