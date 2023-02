J.P. Morgan und Cromwell kaufen Panattoni Park Hamburg Nord

Der Panattoni Park Hamburg Nord wechselt vollvermietet den Eigentümer: Der Logistikpark in Kaltenkirchen geht an ein Joint Venture von J.P. Morgan Asset Management und der Cromwell Property Group. Verkäufer ist Projektentwickler Kajima, der den Logistikpark in 2021 laut eigener Angaben vollständig von Panattoni übernommen hat. Die beiden Projektentwickler haben schon mehrere Projekte in Europa zusammen realisiert.

.