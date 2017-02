J.P. Morgan sichert sich Office-Flächen in Stuttgart

Horizont II

Veritables Invest in einem boomenden Umfeld: J.P. Morgan Asset Management hat sich zwei Bürokomplexe in Stuttgart gesichert, die die Wohninvest Handelsgesellschaft für Grundbesitz und Immobilien mbH ins Verkaufsregal gestellt hatte. Der Deal beinhaltet ad eins das „Horizont II“ genannte Office-Gebäude Am Wallgraben 125/ Industriestraße 46 in Stuttgart-Möhringen, dass die Gesellschaft erst Ende 2015 aus einer Insolvenzmasse - laut Marktinfos für rund 20 Millionen Euro - erworben hatte. Die 17.400 m² wurden 1994 fertiggestellt und werden aktuell unter anderem von der Daimler AG und dem Deutschen Sparkassenverlag genutzt. Der zweite Teil des Deals umfasst das Bürogebäude Albstraße 14/Schöttlestraße 6–10 in Degerloch, dass die Wohninvest bereits Anfang 2014 erworben hat. Ein großer Teil der 20.200 m² wird von der Wirtschaftskanzlei CMS Hasch Sigle genutzt. Nach Informationen des „Immobilienbriefs Stuttgart“ soll die Transaktion 80 Millionen Euro schwer gewesen sein.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. HSH Nordbank AG JLL (ehemals Jones Lang LaSalle) J.P. Morgan Stuttgart Wohninvest

J.P. Morgan setzt mit dem Kauf auf „eine sichere Bank“: Der Office-Markt hat in Stuttgart mit 432.000 m² Vermietungsleistung im letzten Jahr sämtliche Rekorde gebrochen. Und alle Experten gehen davon aus, dass die starke Nachfrage, bei einem gleichzeitig chronisch schrumpfenden Leerstand, weiter anhalten wird. Mit nur noch 2,8 Prozent (220.000 m²) ist der verfügbare Bestand in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht nur auf das niedrigste Level seit 2002 gesunken, sondern markiert auch die Spitze unter den Big 7-Standorten überhaupt. Neue Projekte sind zum überwiegenden Teil bereits vorvermietet.



Möhrle Happ Luther waren für J.P. Morgan beratend tätig; JLL und KasperKnacke Rechtsanwälte gingen der Wohninvest zur Hand; die HSH Nordbank, beraten von Taylor Wessing, zeichnet für die Finanzierung verantwortlich.