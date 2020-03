J.P. Morgan kauft deutsches Büroportfolio für 156 Mio. Euro

Ein von J.P. Morgan Asset Management gemanagter Fonds hat ein Portfolio von drei Büroobjekten an den Standorten Düsseldorf, Dortmund sowie in München von der Aspen Real Estate Investments B.V. erworben. Laut Marktinformationen lag der Kaufpreis bei 156 Mio. Euro.

Die Büroimmobilien sind zwischen 2008 und 2014 erstellt worden und verfügen insgesamt über eine Fläche von 48.000 m², die voll vermietet sind. Hierbei handelt es sich um die Escada Zentrale in Aschheim (Einsteinring 14-18) mit einer Fläche von 14.163 m², einem Bürokomplex in Dortmund (Stockholmer Allee 51) mit einer Fläche von 13.420 m² sowie dem BÖ69 in Düsseldorf (Böhlerstraße 69) mit einer Fläche von 17.785 m².



Die Transaktion wurde von der Tagor Group vermittelt. J.P. Morgan Asset Management wurde von Hengeler Mueller sowie Ernst & Young beraten.