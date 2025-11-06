J. Molitor kündigt Baustart für Mainzer Moxy in 2026 an

Wie der Projektentwickler J. Molitor Immobilien gegenüber dem Merkurist bestätigte, plant das Unternehmen im nächsten Jahr mit dem Bau des in 2019 angekündigten Hotelneubaus in der Saarstraße in Mainz zu starten, das mit Fertigstellung ein Moxy mit 180 Zimmern beherbergen wird [wir berichteten].

Der Neubau entsteht auf einem rund 8.300 m² großen Grundstück an der Saarstraße im Kisselberg-Quartier. Ursprünglich war der Baubeginn für Mitte 2020 geplant, der sich dann aber erstmals durch die Corona-Pandemie verschob. Inzwischen gibt es anscheinend auch einen neuen Betreiber, denn ursprünglich hatte die Odyssey Hotel Group einen langfristigen Pachtvertrag für das Projekt unterzeichnet. Jetzt wird jedoch die Tristar GmbH, die in Deutschland bereits mehrere Häuser der Marriott-Marke führt, den Hotelstandort nach Fertigstellung übernehmen.



Neben den Hotelflächen werden in dem Neubau auch rund 5.700 m² Büroflächen sowie eine Tiefgarage mit 47 Stellplätzen und 75 Außenstellplätze, teils mit Ladepunkten für E-Fahrzeuge, entstehen. Geplant ist ein nachhaltiges Energiekonzept mit Geothermie, Wärmerückgewinnung und Photovoltaik. Der Baustart ist für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen, die Fertigstellung soll zwei Jahre später erfolgen.