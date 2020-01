J. Molitor geht Wohnquartier auf dem Hildegardis-Areal an

Der Ingelheimer Projektentwickler Dirk Gemünden mit seiner Firma J. Molitor Immobilien GmbH, der sich Ende 2017 das Areal des ehemaligen Hildegardis-Krankenhauses gesichert hat, geht nun mit Industria Wohnen die Quartiersentwicklung auf dem Filetgrundstück an. Industria Wohnen legt erstmals eine Investment KG für die Entwicklung eines geschlossenen Areals auf, die das Projekt Ende 2019 erworben hat. Die Gesamtinvestition liegt bei rd. 165 Mio. Euro, die KG-Anteile wurden bei institutionellen Investoren platziert.

.

Das Investment umfasst 347 Wohneinheiten mit insgesamt rund 23.000 m² Wohnfläche, eine Tiefgarage sowie eine Kindertagesstätte. Mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 67 qm richtet sich das Projekt an eine breite Bevölkerungsgruppe und ist marktgerecht geplant. Rund 25% der Wohnungen werden freiwillig als öffentlich geförderter Wohnraum Mietern zu Verfügung gestellt. Die Fertigstellung des Gesamtquartiers, für das Ende 2018 mit ersten Baumaßnahmen begonnen wurde, ist für Sommer 2022 vorgesehen.



„Mit der Projektentwicklung Hildegardis am Standort Mainz setzen wir unsere gute Zusammenarbeit mit der J. Molitor Immobilien GmbH erfolgreich fort. Wir freuen uns, diese langfristige Investition in den Mietwohnungsbau mit unseren Investoren begleiten zu dürfen“, so Industria Wohnen Geschäftsführer Klaus Niewöhner-Pape. Das Wohnquartier Hildegardis entsteht am Standort des ehemaligen Hildegardis-Krankenhauses in der Mainzer Oberstadt, einem ca. 2,7 ha großen Areal in den besten Lagen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Die Entwicklung ist von der J. Molitor Immobilien GmbH initiiert und geplant worden, die Umsetzung erfolgt durch die Bauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG. Durch Übernahmen von Vermietung und technischem Management wird die Gemünden-Gruppe dem Projekt langfristig verbunden bleiben. Neben den freifinanzierten und öffentlich geförderten Mietwohnungen entstehen weitere Eigentumswohnungen im Quartier, die durch den Entwickler und Verkäufer, der J. Molitor Immobilien GmbH, verkauft werden.



Die Investment KG wird von der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet. Industria Wohnen wurde bei der Transaktion von Heussen Rechtsanwälte die Verkäuferseite durch Rechtsanwälte Stritter & Partner begleitet. Die wirtschaftliche und strukturelle Konzeption der Investment KG wurde durch die Pallino GmbH begleitet.