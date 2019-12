J. Molitor baut Moxy am Mainzer Kisselberg

Die J. Molitor Immobilien GmbH wird über das Beteiligungsunternehmen Pavo 1 GmbH & Co. KG ein Moxy Hotel am Kisselberg errichten. Das Hotelprojekt wird auf einem ca. 8.300 m² großen Areal errichtet und rund 180 Zimmer umfassen. Der Baubeginn ist für Mitte 2020 geplant, damit das Moxy 2021 seinen Betrieb aufnehmen kann. Betrieben wird das Hotel von der Odyssey Hotel Group, die einen langfristigen Pachtvertrag unterzeichnet hat.

In unmittelbarer Nähe hat die J. Molitor mit ihrem Partner, der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG), bereits mit dem Bau des Innovationsparks Kisselberg, einer mehrgliedrigen Büroentwicklung mit rund 12.000 m² Mietfläche an der Isaac Fulda-Allee, im September begonnen. In unmittelbarer Nähe zur Johannes-Gutenberg-Universität und der Hochschule Mainz sieht MAG-Geschäftsführer Martin Dörnemann einen „großen Bedarf für repräsentative Büro- und Gewerberäume mit einer universitätsnahen Nutzung“.



Die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt sind im Oktober 2019 gestartet, der erste Bauabschnitt wird Ende 2020 fertiggestellt, die weiteren Bauabschnitte werden dann nach Bedarf Zug und Zug errichtet. Für den ersten Bauabschnitt gibt es bereits einen Ankermieter, der ca. 3.000 m² nutzen wird, aktuell aber noch nicht genannt werden will. Die Gesamtmietfläche des ersten Bauabschnitts beträgt ca. 4.100 m².



Zug um Zug geht es auch im Zollhafen weiter. Ende Oktober hat CA Immo einen Architekturwettbewerb für ein weiteres Büro- und Wohngebäude im Quartier Zollhafen Mainz auf dem Baufeld „Rheinwiesen II“ abgeschlossen. Die Jury unter dem Vorsitz von Prof. Johann Eisele prämierte den Entwurf von Happarchitecture JJH Architektengesellschaft mbH einstimmig mit dem 1. Preis. Das gemischt genutzte Gebäude umfasst insgesamt ca. 6.600 m² Bruttogrundfläche (BGF). Davon stehen ca. 1.600 m² für hochwertige gewerbliche Nutzung und ca. 5.000 m² für die Entwicklung von 47 Wohnungen zur Verfügung.



Das Gebäude auf dem Baufeld „Rheinwiesen II“ ist bereits das vierte Realisierungsprojekt der CA Immo im Zollhafen Mainz. Bereits 2018 hat CA Immo ein rund 18.500 m² großes Wohn- und Geschäftsgebäude an der Rheinallee fertiggestellt und an den Endinvestor Aberdeen Standard Investments Deutschland AG übergeben. Erst im September konnte CA Immo nun Richtfest für das Bürogebäude ZigZag an der nördlichen Hafenspitze feiern und noch in diesem Jahr ist zudem der Baustart für rund 50 Wohnungen und ca. 3.000 m² Bürofläche auf dem Baufeld „Hafeninsel V - Kaufmannshof“ vorgesehen. Im Jahr 2020 soll zudem der Baustart für weitere rund 90 Wohnungen auf dem Baufeld „Hafeninsel IV - Flösserhof“ starten. CA Immo entwickelt und realisiert diese beiden Vorhaben in einem Joint Venture mit der UBM Development Deutschland GmbH. Neben der Realisierung von Einzelprojekten verantwortet CA Immo in einem Joint Venture mit den Stadtwerken Mainz die Quartiersentwicklung des rund 30 Hektar großen Areals.