Ixocon im GVZ Bremen und Bingen am Rhein aktiv

Der Hamburger Projektentwickler Ixocon kann einen Doppelerfolg verzeichnen: Im GVZ Bremen haben die Hamburger den Kauf einer Logistikimmobilie unterzeichnet, während sie für ihre Logistikimmobilienentwicklung in Bingen am Rhein einen Mietvertrag über 10.500 m² abschließen konnten.

.

Ankauf im GVZ Bremen

Die im GVZ Bremen angekaufte Logistikimmobilie in der Ludwig-Erhard-Straße 53 verfügt über eine Nutzfläche von ca. 2.800 m². Das Objekt steht auf dem ca. 10.000 m² großen Grundstück und wurde von einer privaten Immobilien-Verwaltungsgesellschaft verkauft. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Bremerhaven.



Neubau-Projektentwicklung im Rhein-Main-Gebiet

In Bingen am Rhein hat Ixocon im September mit der deutschen Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Multi-Color Corporation zudem einen langfristigen Mietvertrag für eine neu zu errichtende Gewerbeimmobilie abgeschlossen. Der Projektentwickler hatte das rund 25.000 m² große Grundstück im März erworben [Ixocon erwirbt Gewerbegrundstück in Bingen].



Das unmittelbar am Autobahndreieck „Nahetal“ gelegene Objekt umfasst eine Mietfläche von circa 10.500 m² und dient der Produktion und dem europaweiten Vertrieb von Nassleim- und Haftetiketten für Weine, Spirituosen und andere Getränke. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Dezember 2020 beginnen. Die Übergabe an den Mieter ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen. Der Mietvertrag wurde rechtlich von Trûon Rechtsanwälte beraten. Die Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch Immolox.