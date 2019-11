Am vergangenen Donnerstag hat der Verband für die Metropolregion, der IWS, den IWS ImmobilienAward 2019 verliehen. Mit dem Award werden besonders innovative Projekte hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Städtebau ausgezeichnet.

.

Die sechs Awards gingen an:



Kategorie Wohnen

Fünf energieeffiziente Punkthäuser in Ludwigsburg

Bauherr: Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Architekt: ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart



Kategorie Wohnen und Gewerbe

Dorotheen Quartier in Stuttgart

Bauherr: EKZ Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG

Architekt: Behnisch Architekten Stuttgart



Kategorie Kombinierte Wohnformen

Wohn- und Geschäftshaus Eisenbahnstraße in Fellbach

Bauherr: Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH

Architekt: ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart



Kategorie Büro

1. Bauabschnitt des Lautenschlagerareals in Stuttgart

Bauherr: Fünfte Industriehof Objekt GmbH, vertreten durch LBBW Immobilien Development GmbH

Architekt: SAS Schaller Architekten Stuttgart



Kategorie Gewerbe

Warendienstleistungszentrum Breuninger in Sachsenheim

Bauherr: E. Breuninger GmbH & Co.

Architekt: ATP München Planungs GmbH & Ten Brinke Industrie- und Gewerbebau



Kategorie Sonderbau

Erweiterung Experimenta in Heilbronn

Bauherr: Schwarz Real Estate GmbH & Co. KG

Architekt: sauerbruch hutton Berlin



Der Sonderpreis der Jury ging an das Projekt COSMO – Update Living in Stuttgart, welches sich durch die konsequent umgesetzte Digitalisierung im Gebäude in besonderem Maße auszeichnete. (Bauherr: Zweite ORSUS Mönchstr. 11 GmbH, Architekt: Werkgemeinschaft HHK, Markus Höninger)



„Wir freuen uns sehr über den IWS ImmobilienAward“, erklärt Frank Berlepp, Geschäftsführer der LBBW Immobilien-Gruppe, „vor allem in der Kategorie ‚Büro‘. Zurzeit wird ja in und um Stuttgart sehr viel gebaut, wir hatten also starke Konkurrenz. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass unser Lautenschlager Areal ein spannendes Projekt ist, das das Stadtbild an dieser Stelle nachhaltig prägt. Schön, dass die Jury das ähnlich gesehen hat.“ Gemeinsam mit dem verantwortlichen Projektleiter Guido Grosser und dem Construction Manager Thorsten Lyko nahm er den Preis am Donnerstag in der Alten Reithalle des Maritim Hotel in Stuttgart entgegen. Die Verleihung mit attraktivem Rahmenprogramm fand in der Alten Reithalle im Maritim Hotel in Stuttgart statt. Rund 500 Gäste waren anwesend, die vom beliebten und bekannten Moderator Michael Antwerpes durch den Abend geführt wurden.



Prominente Grußworte kamen von Peter Pätzold, Baubürgermeister der Stadt Stuttgart, sowie Thomas Bopp, Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart.