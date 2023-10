Mehr als 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, unter ihnen Landesbauministerin Nicole Razavi, erlebten gestern Abend in der „Alten Reithalle“ in Stuttgart zum neunten Mal die feierliche Verleihung der ImmobilienAwards Metropolregion Stuttgart. Unter mehr als 40 eingereichten, hochkarätigen Projekten wurden die Awards in insgesamt sieben Kategorien vergeben.

[…]