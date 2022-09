IWM Technik mietet langfristig in Siek

Realogis hat die IWM Technik GmbH & Co. KG bei ihrem ersten Standort erfolgreich beraten. Das erst im Mai 2021 gegründete Unternehmen rüstet Bildungseinrichtungen und Unternehmen mit Displays und Bildschirmen sowie deren Zubehör aus. Das exponentiell stark wachsende Startup hat einen 2020 durch das Unternehmen Bartram errichteten Neubau im Jacobsrade 72 in Siek bezogen.

Dem Nutzer stehen insgesamt 1.200 m² Hallenfläche und 236 m² direkt mit der Halle verbundene Büro-/Sozialfläche sowie eine große Rangierfläche zur Verfügung. Die 8 Meter hohe, energetisch hochwertige Immobilieneinheit ist mit sechs ebenerdigen Rolltoren und drei Lkw-Ladedocks mit vollelektrischen Ladebrücken ausgestattet. Der Büroausbau bietet IWM zwei Küchen sowie Sozialräume mit natürlicher Beleuchtung durch bodentiefe Fenster.



Vermieter der Liegenschaft, die sich in direkter Autobahnlage (2 Minuten entfernt) im Gewerbegebiet in Siek, nordöstlich von Hamburg, befindet, ist die HTDL GmbH. Die direkte Anbindung an die A1 ermöglicht eine schnelle Verbindung in Richtung Hamburg und Lübeck.