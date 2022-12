IWG verlängert auf 850 m² im Kö-Blick

CBRE Investment Management hat einen Mietvertrag über rund 850 m² Bürofläche im Kö-Blick in Düsseldorf abgeschlossen. Die International Workplace Group („IWG“), Muttergesellschaft der Marke Regus, hat den bestehenden Vertrag um zehn Jahre verlängert.

.

Der Assetmanager hatte das Büro- und Geschäftshaus im Jahr 2017 erworben [wir berichteten]. Insgesamt umfasst der Kö-Blick 6.750 m² Mietfläche auf neun Geschossen. IWG bietet in der ersten Etage des Gebäudes unter der Marke Regus flexible Bürolösungen an.



„Die IWG betreibt bereits seit zehn Jahren ein Regus-Flexbüro im Kö-Blick. Wir freuen uns sehr, dass sie sich mit dem neuen Mietvertrag langfristig zum Standort auf der Königsallee bekannt hat“, sagt Tore Gehres, Head of Asset Management Office Germany, Nordics, CEE bei CBRE Investment Management.



Weitere ansässige Mieter des voll vermieteten Objekts auf der Königsallee 61 sind CBRE GmbH, die Wirtschaftssozietät Mayer Brown und die Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen.