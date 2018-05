Die Modemarke „Ivy & Oak” hat ihren ersten Offline-Store in Deutschland eröffnet. Dazu hat das 2016 gegründete Unternehmen rund 50 m² in der Berliner Münzstraße 22 angemietet. Vormieter des Ladenlokals war „Uno de 50“. Die Immobilie in der Münzstraße ist im Privatbesitz. JLL hat „Ivy & Oak“ beraten und die Anmietung vermittelt.

