IVD Süd wählt Martin Schäfer erneut als Vorstandsvorsitzenden

Beim diesjährigen Süddeutschen Immobilientag des IVD Süd in Augsburg wurde Martin Schäfer einstimmig als Vorstandsvorsitzender wiedergewählt. Der Süddeutsche Immobilientag umfasste ein Fachprogramm sowie die Mitgliederversammlung des IVD Süd im Hotel Maximilian‘s im Herzen von Augsburg.

.

„Der Bedarf an Wohnraum ist hoch, aber die Umsetzung gestaltet sich schwierig, gerade der sog. bezahlbare Wohnraum ist immer weniger am Markt zu finden. Es fehlt speziell auch angesichts der massiv rückläufigen Bautätigkeit an zielgerichteter öffentlicher Förderung, die den Bau oder Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum erschwinglicher machen würde. Die aktuellen Förderprogramme bieten keine ausreichende Hilfe. Auch die Entlastung von der Grunderwerbsteuer wird von Bund und Ländern vernachlässigt", betonte Schäfer in seiner Rede.



Die Politik ist mehr denn je gefordert, so der Vorsitzende des IVD Süd, die Hindernisse wie knappes Bauland, hohe Grunderwerbsteuern, lange Bearbeitungszeiten und bürokratische Hürden beim bezahlbaren Wohnungsbau zu beseitigen.



Der gelernte Immobilienfachwirt (DIA) Schäfer stieg 1999 in die Hausverwaltung Rudolf Schäfer KG in München ein und leitet nun seit 2006 als persönlich haftender Gesellschafter die Geschicke des Familienunternehmens. Der 47-Jährige führt nicht nur den Betrieb in der 3. Generation fort, sondern folgte seinem Großvater und Vater auch auf der Position des Vorstandsvorsitzenden im Berufsverband nach. Bereits seit 2007 ist Schäfer Vorstandsmitglied im IVD Süd. Er wirkte maßgeblich an der Gründung des Immobilienportals ivd24 mit und unterstützt das IVD-Marktforschungsinstitut als Marktberichterstatter auch bei diversen Pressekonferenzen. Im Jahr 2011 wurde er in die Vollversammlung der IHK für München und Oberbayern gewählt.



Neuer Schatzmeister ist Marcus Vogel, der dem langjährigen Schatzmeister Günther Gültling nachfolgt, der drei Amtszeiten ausgefüllt hat und somit nicht erneut kandidieren durfte. Ebenfalls neu im geschäftsführenden Vorstand ist Cornelia Traub, die in der vorangegangenen Amtszeit wie Marcus Vogel bereits im erweiterten Vorstand tätig war. Florian Schreck komplettiert mit seiner Wiederwahl den vierten Posten im geschäftsführenden Vorstand.



Im erweiterten Vorstand wurden Christian Gorber und Ralf Heidemann in ihrem Amt bestätigt. Neu im erweiterten IVD-Vorstand sind Christine Siebenhandl, Stephan Prokschi und Patrick Eichler. Neben Günther Gültling haben Christoph Landgraf sowie Dirk Schemmer nicht erneut kandidiert.