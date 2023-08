IVD: SPD dreht Wohnungsneubau vollends den Hahn ab

Rückläufige Wohnbaugenehmigungen im 1. Halbjahr 2023 [wir berichteten] und der vorherrschende Auftragsmangel, der im Juli einen neuen Rekord erreichte [wir berichteten], verdeutlichen die aktuell angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die SPD-Bundestagsfraktion will nun gegen den allgemeinen Wohnungsmangel und die steigenden Mieten vorgehen und hat das „9-Punkte-Maßnahmen-Paket für bezahlbares Wohnen und zukunftsgerechtes Bauen“ beschlossen, über das bei der heute stattfindenden Fraktionsklausur beraten werden soll. IVD-Präsident Dirk Wohltorf äußert sich schon vorab kritisch zu dem neuen Papier.

.

„Die Ausweitung des Wohnungsangebots, also der Bau von neuen Wohnungen, ist das einzig wirksame Mittel gegen Wohnungsknappheit und steigende Mieten. Geht es nach der SPD, wird dem Wohnungsneubau nun vollends der Hahn abgedreht. Das unbeirrte Weiterdrehen der mietrechtlichen Regulierungsspirale stößt all diejenigen vor den Kopf, die bauen wollen, aber nicht können. Denn angesichts massiv gestiegener Bau-, Material- und Finanzierungskosten und vor allem immer höherer staatlich verordneter Baustandards, ist wirtschaftliches Bauen nicht mehr möglich„, so Wohltorf.



„Dieses sogenannte Maßnahmenpaket der SPD ignoriert die Realitäten der vergangenen zwölf Monate: Bauanträge und -Genehmigungen sind um rund ein Drittel eingebrochen. Man könnte fast glauben, dass ChatGPT dieses Positionspapier mit der Vorgabe ausgespuckt hat: Trage möglichst viele der untauglichen Maßnahmen zur Bekämpfung der angespannten Wohnungsmärkte aus den vergangenen Jahrzehnten zusammen“, sagt Wohltorf.



„Mit noch mehr Regulierungen wird die letzte Chance auf eine positive Trendwende auf den Immobilienmärkten verspielt. Der 9-Punkte-Maßnahmen-Plan konterkariert zudem die pragmatischen Überlegungen und Vorschläge der SPD- Bundesbauministerin. Wir erwarten von der Regierungsklausur in Meseberg und vom Bündnistag im Kanzleramt Ende September gesunden Menschenverstand, Problembewusstsein und pragmatische Lösungskompetenz. Was wir jetzt in dieser dramatischen Lage auf den Wohnungsmärkten nicht gebrauchen können, ist Ideologie. Wenn man den Wohnungsbau nicht endgültig zum Erliegen bringen will, geht es nur mit der Wohnungswirtschaft und nicht gegen sie“, erläutert Wohltorf.



„Wir benötigen eine Politik, die Investitionen fördert und Anreize schafft für Menschen, um den Schritt zum Hausbau und zur Bildung von Wohneigentum zu ermöglichen. Die von Frau Geywitz vorgeschlagene degressive Abschreibung für Abnutzung (AfA) muss zügig umgesetzt werden. Darüber hinaus muss die Grunderwerbsteuer gesenkt oder zeitweise ausgesetzt und die finanziellen Mittel für die Wohnraumförderung im Rahmen der Kfw-Förderung müssen dringend ausgeweitet werden“, so Wohltorf abschließend.