Wachstum der Wohnungsgenehmigungen nach wie vor zu langsam

Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilt, wurden in den ersten fünf Monaten 2018 in Deutschland insgesamt 139.600 Wohnungen zum Bau genehmigt. Damit wurden 1,8 Prozent oder 2.500 Baugenehmigungen mehr erteilt als im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Neubaugenehmigungen für Wohnheime, die überwiegend für Flüchtlinge errichtet werden, ist die Zahl der Neubaugenehmigungen im Vergleich zu 2017 sogar um 3,8 Prozent gestiegen.

.

„Die anhaltende, wenn auch langsame Erholung der Baugenehmigungszahlen ist ein erstes positives Zeichen für etwas Entlastung auf dem angespannten Wohnungsmarkt“, sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD, und warnt: „Die Politik darf sich von dem aktuellen Aufwärtstrend nicht verführen lassen, sich jetzt schon zurückzulehnen: Denn mit einer Baugenehmigung ist noch keine Wohnung geschaffen. Der Flaschenhals ist und bleibt die zu geringe Bautätigkeit.“



Von den im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielen sei die Bundesregierung trotz des leichten Aufwärtstrends bei den Baugenehmigungen noch weit entfernt.: „Die vergangenen Wochen waren verlorene Wochen. Neue Initiativen oder konkrete Vorschläge zur Ankurbelung des Neubaus sind derzeit Fehlanzeige. Vereinfachte Bauvorschriften, schnellere Planungs- und Bauverfahren, Baulandmobilisierung, Baukostensenkung – das sind die Aspekte, die im Mittelpunkt stehen müssten. Der Wohngipfel im September muss konkrete Ergebnisse bringen, ansonsten bleiben die leichten Steigerungen der Baugenehmigungszahlen ein Tropfen auf dem heißen Stein.“



„Das Wachstum ist zwar erfreulich, aber deutlich zu gering. Wir müssen mehr Tempo aufnehmen bei Baugenehmigungsverfahren. Wenn wir das Ziel der Bundesregierung von 1,5 Millionen neuen Wohnungen in vier Jahren ernsthaft verfolgen wollen, müssen wir Fahrt aufnehmen“, erklärt Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, dem Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.



Im Juni hat der ZIA seinen Kommunalrat gegründet, um eine Plattform für den Austausch von kommunalen Spitzen mit der Immobilienwirtschaft zu schaffen. Zahlreiche Behörden hätten mit einem Stellenabbau der letzten Jahre zu kämpfen und kämen demnach an ihre Grenzen. „Wir erhoffen uns zahlreiche wirksame Maßnahmen des Planungs- und Baubeschleunigungsgesetzes, das im Herbst vorgelegt werden soll. Der ZIA hat dafür zahlreiche Vorschläge der Immobilienwirtschaft an die zuständigen Ministerien geschickt. Wir brauchen vor allem eine Entbürokratisierung des Baurechts, neue digitale Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und eine Unterstützung der Behörden“, sagt Mattner.