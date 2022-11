Ivanhoé Cambridge tätigt seine zweite Transaktion auf dem deutschen Logistikmarkt. Gemeinsam mit Nvelop investiert der kanadische Investmentmanager in ein 48.000 m² großes Grundstück in Velten, im Nordwesten von Berlin, um sein kontinentaleuropäisches Logistikportfolio weiter auszubauen. Bis zu 200 Mio. Euro sollen in der ersten Investitionsphase investiert werden .

Fotos: Ivanhoé Cambridge/Nvelop



