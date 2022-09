Ivanhoé nimmt deutschen Logistikmarkt mit Nvelop ins Visier

Ivanhoé Cambridge verstärkt sein Engagement auf dem deutschen Logistikimmobilienmarkt durch eine Partnerschaft mit der tschechischen Nvelop. Mit dem Logistikimmobilienspezialisten als Entwickler, Investor und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien sowie Rechenzentren in Deutschland und Europa setzt Ivanhoé Cambridge den Ausbau seines kontinentaleuropäischen Logistikportfolios Hub & Flow fort mit dem Ziel, eine Plattform von Logistikimmobilien entlang von zentralen Lieferketten aufzubauen.

.

Ivanhoé Cambridge plant, in Logistikprojektentwicklungen und Opportunitäten im Core-Plus-Bereich in Deutschland zu investieren. Nvelop wird Projektentwicklungskompetenz einbringen und das Asset Management der Objekte verantworten. Ivanhoé Cambridge strebt ein Investmentvolumen von rund 200 Millionen Euro in der ersten Investitionsphase an, mit Potenzial für weitere Investitionsphasen.



Im Rahmen dieser Strategie hat Ivanhoé Cambridge das erste Investment getätigt und eine erstklassige Logistikprojektentwicklung über 72.000 m² im Teilmarkt Frankfurt erworben.



„Wir freuen uns, uns mit einem erfahrenen Projektentwickler zusammen zu tun, mit dem wir die Chancen auf dem deutschen Logistikimmobilienmarkt optimal heben können. Aufgrund der langjährigen Beziehung mit den Gründern von Nvelop sind wir davon überzeugt, dass wir gemeinsam Entwicklungsmöglichkeiten identifizieren und umsetzen können, mit einem deutlichen Fokus auf großvolumige Projekte. Außerdem unterstreicht diese Partnerschaft unsere starken Ambitionen für den Logistikmarkt in Europa, einem Kernfokus unserer Strategie“, sagt Christian Daumann, Vice President, Head of Investments, Germany bei Ivanhoé Cambridge.



Logistikimmobilien sind zu einem tragenden Pfeiler zukunftsfähiger Immobilienportfolios geworden. Das Segment profitiert von zwei strukturellen Trends, der Urbanisierung und der anhaltenden Digitalisierung der Wirtschaft, die sich mit der Pandemie noch einmal deutlich beschleunigt hat. Die europäischen Logistikaktivitäten von Ivanhoé Cambridge ermöglichen es dem Unternehmen, Logistikobjekte zu entwickeln und zu besitzen, die für die derzeitige Weiterentwicklung der Lieferketten europaweit wesentlich sind.



„Wir sind sehr stolz, mit Ivanhoé Cambridge eine Partnerschaft einzugehen, um die erste programmatische Entwicklungspartnerschaft von Nvelop zu initiieren. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um die Chancen und langfristigen Dynamiken, die wir im deutschen Logistikimmobilienmarkt sehen, zu nutzen“, ergänzt Artie Ioakim, Co-Founder and Chief Investment Officer, Nvelop.



Die Logistikstrategie von Ivanhoé Cambridge in Kontinentaleuropa wurde mit dem Hub & Flow-Portfolio im Februar 2020 begonnen. Zuletzt erwarb das Unternehmen ein rund 115.000 m² großes Logistikobjekt in Hamburg [wir berichteten]. Das Portfolio ergänzt die weiteren europäischen Logistikaktivitäten von Ivanhoé Cambridge, zu denen etwa die Partnerschaft mit PLP zur Entwicklung erstklassiger Logistikobjekte in Großbritannien gehören, sowie die Zusammenarbeit mit URBZ Capital im Rahmen der Strategie für Last-Mile-Logistikobjekte.