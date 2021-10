Ivanhoé Cambridge und Coros feiern Richtfest

Ivanhoé Cambridge und Co-Investor und Asset Manager Coros feierten gemeinsam mit den Partnern der ausführenden Unternehmen, OOW Architektur und Stöckert Architekten das Richtfest für den innovativen Wohnholzbau, der auf dem Dach des Erweiterungsbaus an der Donaustraße entsteht.

.