Ivanhoé Cambridge platziert erste Nachhaltigkeitsanleihe

Ivanhoé Cambridge hat im Rahmen seines Sustainable-Finance-Programms erfolgreich seine erste Nachhaltigkeitsanleihe über 300 Millionen kanadische Dollar (ca. 205 Millionen Euro) platziert. Die Anleihe hat einen Zinscoupon von 4,994 Prozent mit einer Laufzeit bis zum 02. Juni 2028. Sie wurde von DBRS Morningstar mit dem Rating „AA“ bewertet. Der Erlös der Anleihe fließt in die Finanzierung oder Refinanzierung von förderfähigen, nachhaltigen Immobilienprojekten in den Bereichen Green Buildings und Bezahlbarer Wohnraum.

.

Das Unternehmen ist damit der erste Immobilieninvestor, der in Kanada eine vorrangig unbesicherte Nachhaltigkeitsanleihe platziert. Mit der Platzierung verbreitert Ivanhoé Cambridge zudem seine Investorenbasis. Die Anleihe wurde von 35 Investoren gezeichnet. Für die Mehrheit von ihnen waren die nachhaltigen Eigenschaften dieses Instruments ein entscheidender Faktor für ihre Investitionsentscheidung. Über mehrere Finanzinstrumente hat Ivanhoé Cambridge bislang mehr als 14 Milliarden kanadische Dollar (ca. 9,5 Milliarden Euro) an nachhaltiger Finanzierung lanciert.



„Diese erste nachhaltige Anleihe wird dazu beitragen, Projekte zu finanzieren, die die ökologische und soziale Leistung unserer Immobilien verbessern und damit unser Ziel unterstützen, einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Gemeinschaften auszuüben, in denen sich unsere Objekte befinden", kommentiert Stéphane Villemain, Head of Sustainable Investment bei Ivanhoé Cambridge.