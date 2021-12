Ivanhoé Cambridge nimmt Last Mile-Logistik ins Visier

Ivanhoé Cambridge legt gemeinsam mit der Investment- und Asset Management-Boutique URBZ Capital eine neue Last Mile-Logistikstrategie für Nord- und Westeuropa auf. Die ersten sieben Last Mile-Immobilien wurden bereits in den Niederlanden für den Fonds angekauft.

.

Ivanhoé Cambridge und URBZ planen den Aufbau eines 400 Mio. Euro schweren Portfolios mit Last Mile-Logistikobjekten in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und den Nordischen Staaten an. Im Zuge dieser neuen Strategie plant Ivanhoé Cambridge, seine Investments in hochwertige Logistikobjekte in hervorragenden Lagen in den Zentren wichtiger Städte zu steigern. Dieser Schritt erfolgt im Einklang mit der fortschreitenden Transformation von Lieferketten sowie den neuesten Marktstandards, sowohl im Hinblick auf Nachhaltigkeit als auch in Bezug auf technologische Innovationen.



Der Ankauf der ersten sieben Objekte für das Portfolio des neuen Investmentvehikels wurde im Rahmen eines Off-Market-Deals für insgesamt rund 70 Millionen Euro realisiert. Die sieben Immobilien umfassen eine Grundfläche von ca. 55.000 m². Die Standorte in Rotterdam, Utrecht und Eindhoven befinden sich in wichtigen städtischen Ballungszentren an strategischen Logistikkorridoren. Ihre Lage erlaubt eine Belieferung der Stadtzentren in weniger als 15 Minuten, auch direkt durch das Fahrrad. Die Objekte sprechen damit eine große Anzahl qualitativer Mieter an. Neben ihrer strategischen Lage profitieren sie auch von einem Modernisierungsprogramm, dass die Umwelt- und Energieleistung der Immobilien deutlich verbessert, um so den höchsten Marktstandards zu entsprechen.



Im Rahmen des schnellen E-Commerce-Wachstums hat Ivanhoé Cambridge in den letzten Jahren den Anteil des Logistiksektors am Immobilienportfolio signifikant ausgebaut: Der Anteil der Logistik-Investments im weltweiten Portfolio stieg seit 2015 von fünf Prozent auf 16 Prozent im Jahr 2020. Mit der neuen Last Mile-Strategie schließt Ivanhoé Cambridge an die bisherigen, umfangreichen europäischen Tätigkeiten im Bereich Logistik an. Dazu gehören die Partnerschaft mit PLP zur Entwicklung erstklassiger Logistik-Drehkreuze in Großbritannien oder auch der Erwerb und Ausbau des Hub & Flow-Logistikportfolios in Frankreich, mit mittlerweile 19 Logistikobjekten und insgesamt 515.000 Quadratmetern Logistikfläche.



„Unsere Last Mile-Strategie zielt darauf ab, strukturelle Markttrends zu antizipieren und die Anforderungen der Mieter, welche sich durch das schnelle Wachstum des E-Commerce-Bereichs verändern, besser erfüllen zu können. Dazu braucht es die Entwicklung moderner Logistikobjekte mit geringem CO2-Fußabdruck, die sich in den Zentren der Städte befinden, um Kunden in urbanen Ballungsgebieten schneller zu beliefern“, sagt Michael Neumann, Vice-President Investments, Europe bei Ivanhoé Cambridge. „Aufgrund der Granularität des Last Mile-Sektors war es aus unserer Sicht notwendig, einen spezialisierten Partner für den Einsatz unseres Kapitals an Bord zu holen. An der Seite von URBZ Capital freuen wir uns darauf, unser Portfolio in weiteren nord- und westeuropäischen Metropolen und Großstädten in den nächsten Jahren auszubauen.“



„Wir sind begeistert, eine Partnerschaft mit Ivanhoé Cambridge einzugehen. Mit ihnen haben wir einen führenden Kapitalpartner gefunden, der eine langfristige Sicht, starke DNS und strategische Übereinstimmung mit URBZ Capital hat. Dieses Programm befähigt uns, die Umsetzung unserer Strategie weiter fortzuführen, die nächste Generation von Last Mile-Logistikimmobilien in Nord- und Westeuropa zu entwickeln“, ergänzen Ali Nassiri und Bram Verhoeven, Co-Founder von URBZ Capital.



Ivanhoé Cambridge und URBZ Capital wurden bei den Transaktionen von Avison Young, JLL, 1530 Real Estate, Ooms Makelaars, AKD, Stevens van Dijck und ERM beraten.