Ivanhoé and PGIM investieren in Fifth Wall

PGIM Real Estate und Ivanhoé Cambridge investieren in den US-amerikanischen Risikokapitalgeber Fifth Wall. Ivanhoé Cambridge investiert nicht nur als erster strategischer Partner in vier Produkte von Fifth Wall, sondern ist auch der erste Investor des neuen, von Fifth Wall aufgelegten Climate Tech Fund.

PGIM Real Estate und Ivanhoé Cambridge bauen durch die strategische Partnerschaft ihre globale Innovationsstrategie weiter aus und hoffen von der technologischen Disruptionswelle, die die Immobilienbranche derzeit umgestaltet, zu profitieren.



Die Investition von PGIM Real Estate in den Fifth Wall European Real Estate Technology Fund ist der jüngste Schritt im Rahmen der globalen Innovationsstrategie der Gruppe -nach der strategischen Beteiligung an Taronga Ventures und Investitionen in den RealTech Ventures Fund von Taronga im asiatisch-pazifischen Raum sowie in die MetaProp NYCs MetaProp Ventures II und III in den USA.



Auch der Immobilieninvestor Ivanhoé Cambridge ist davon überzeugt, dass die Partnerschaft die Einführung von Technologien und Innovationen im gesamten Portfolio beschleunigen wird. Bis jetzt hat der Investmentmanager außerdem 85 Millionen US-Dollar in vier Fifth Wall-Fonds mit den Schwerpunkten Klimatechnologie, Einzelhandel und Immobilientechnologie in Nordamerika und Europa investiert und ist der erste Investor in den von Fifth Wall aufgelegten Climate Technology Fund.



„Diese strategische Partnerschaft steht perfekt im Einklang mit unserer Investmentvision und wird es uns ermöglichen, Werte zu schaffen sowie den Einsatz von technologiebasierten Lösungen in unserem gesamten Portfolio zu beschleunigen“, sagt Sylvain Fortier, Chief Investment and Innovation Officer bei Ivanhoé Cambridge. „Sie erlaubt uns einen direkten Zugang zu innovativen Unternehmen und Einblicke in aufkommende Trends im Proptech-Bereich.“