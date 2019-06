IUBH Internationale Hochschule mietet 3.500 m² in Hamburg

Waterloohain 9

Die IUBH Internationale Hochschule GmbH wird einen neuen Standort in Hamburg beziehen. Die private Hochschule hat ca. 3.500 m² im Waterloohain 9 in Hamburg-Eimsbüttel angemietet. „Der neue Standort bietet der IUBH sehr moderne Räume und eine gute Wachstumsperspektive. Die Infrastruktur ist ideal für die Studenten“, so Julian Haubrock MRICS von Völckers & Cie, die den Mieter im Rahmen der Standortsuche begleitet hat. Auch der Eigentümer freut sich auf seinen neuen Mieter, der einen 10-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen hat und die Immobilie nun vollvermietet ist. Zum Semesterstart im Oktober wird die Hochschule aus der Alstercity nach Eimsbüttel ziehen.

