ItzTerrassen in Coburg: BayernCare vermarktet alle Pflegeapartments

Die BayernCare hat alle Pflegeapartments des neuen Pflegezentrums ItzTerrassen in Coburg verkauft. Die Einrichtung wird Platz für 84 Bewohner bieten und bis zum Frühjahr 2022 auf dem rund 2.650 m² großen Grundstück am Sonntagsanger realisiert. Betreiber ist die Charleston Gruppe, die bereits in 2020 einen Pachtvertrag unterzeichnet hat [wir berichteten].

.