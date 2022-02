Das Informationstechnikzentrum Bund wird in Düsseldorf-Rath gut 8.000 m² Bürofläche beziehen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mietete die Räumlichkeiten in der Theodorstraße 109 als neuen Standort für die Behörde an, die von dort aus mit einem breit gefächerten Portfolio das gesamte Spektrum der IT-Dienstleistungen für Bundeseinrichtungen anbietet.

