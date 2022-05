ITL Logistics mietet 4.000 m² in Ginsheim-Gustavsburg

ITL Logistics bezieht Anfang 2023 rund 4.000 m² im „Delta-Forum“ im hessischen Ginsheim-Gustavsburg. Das mittelständische IT-Logistikunternehmen hat in dem Logistikzentrum 3.100 m² Lagerfläche, 700 m² Bürofläche und 200 m² Sozialfläche angemietet.

.

Mit dieser Neuanmietung ist das „Delta-Forum“ mit der Adresse Im Weiherfeld 3-15 erneut vollvermietet. Die von ITL Logistics bezogenen Flächen sind Teil eines aktuellen Neubaus im Rahmen eines Wiederaufbaus nach einem Großbrand im Mai 2020. Eigentümer der Flächen ist ein Fonds von CBRE Investment Management.



„Mit seiner Lage direkt an der Mündung des Mains in den Rhein liegt der zukünftige Standort von ITL Logistics direkt im Herzen des Rhein-Main-Gebietes und unmittelbar am wichtigen Autobahndreieck Mainspitz, das eine optimale Anbindung garantiert“, sagt Oliver Fritz, Associate Director Industrial & Logistics Frankfurt.



CBRE war bei der Vermietung für ITL Logistics vermittelnd und beratend tätig.