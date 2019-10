Itec Systems eröffnet zweiten Standort in Düsseldorf

Rechtzeitig zum bevorstehenden, 20- jährigen Jubiläum in 2020, bezog die Itec Systems AG im August ihren zweiten Standort in Düsseldorf mit ca. 624 m² Mietfläche. Der erneute Flächenzuwachs war der nächst logische Schritt. Der IT-Dienstleister hat über die Jahre seinen Kundenstamm erweitern können. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Tonhallenstraße 14-15, somit in zentraler Innenstadtlage und Nähe zum bereits bestehenden Standort in der Schirmerstraße. Eigentümer der Immobilie ist die Tescara Industriebeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, die im Rahmen eines exklusiven Vermietungsauftrages von Savills beraten wurde. Der Suchprozess des Mieters nach einem neuen Standort wurde von Imovo begleitet. Im Jahr 2013 hatte das Maklerhaus die Itec Systems AG schon exklusiv betreut und in der Schirmerstraße in Düsseldorf-Pempelfort angesiedelt.

