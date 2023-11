Italtel verlegt deutsches Headquarter in den Cubus

Das Informations- und Kommunikationstechnologie-Unternehmen suchte für sein deutsches Headquarter im Rahmen von Standortoptimierung und Flächenexpansion einen neuen Standort in Düsseldorf. Aengevelt vermittelte der Italtel Deutschland GmbH dazu rd. 400 m² Bürofläche in dem repräsentativen, modernen Bürogebäude Cubus am Seestern. Das insgesamt rd. 16.900 m² Mietfläche umfassenden Bürogebäude am Niederkasseler Lohweg 18 gehört zum Bestand von PGIM Real Estate, die durch Blackbear Real Estate vertreten werden. Mietbeginn ist zum Jahresende 2023.

.

„Düsseldorf ist einer der führenden Telekommunikationsstandorte in Deutschland mit Sitz zahlreicher nationaler und internationaler Unternehmen der Branche. Vor diesem Hintergrund war es wichtig für uns, unser deutsches Headquarter im Bereich dieses Clusters anzusiedeln. Diese Voraussetzung erfüllen die uns von Aengevelt vermittelten modernen, hellen und hochwertig ausgestatteten Büroflächen im Cubus in optimaler Weise. Hinzu kommt, dass es für Italtel sehr wichtig ist, seinen Mitarbeitern in jedem Land, in dem das Unternehmen tätig ist, ein komfortables und nachhaltiges Arbeitsumfeld zu bieten, was hier absolut zutrifft. Außerdem verfügt der Standort über sehr gute nationale und internationale Verkehrsanbindungen, z.B. an den Flughafen Düsseldorf, als auch in die Düsseldorfer City. In Summe bietet der neue Stan dort damit beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum.“, sagt Massimo Salvietti, Country Manager der Italtel Deutschland GmbH.