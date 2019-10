It Works zieht auf 2.000 m² ins H19

Büroimmobilie H19

Union Investment hat in ihrer Büroimmobilie H19 eine Fläche von rund 2.000 m² an die It Works Gruppe, ein Dienstleister im Bereich Public Media, Geo- und Online-Marketing, vermietet. Das H19 ist nach seinem Standort in der Hammer Straße 19 benannt und wurde im Jahr 2003 im Düsseldorfer Medienhafen errichtet. Seit dem Jahr 2012 befindet es sich im Bestand des UniImmo: Deutschland. It Works wird die angemieteten Flächen Anfang 2020 beziehen. Insgesamt umfasst das Objekt rund 12.500 m² Mietfläche.

Die Vermietung an It Works stärkt weiter den Mietermix im H19, der auch eine Rechtsanwaltskanzlei sowie Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Energiedienstleistung und Versicherung beinhaltet. Am Standort Düsseldorf verwaltet Union Investment aktuell insgesamt elf Gewerbeimmobilien und einen Wohnkomplex im Gesamtwert von rund 460 Mio. Euro.