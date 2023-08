IT-Unternehmen zieht ins The Oval

Gerch vermeldet einen weiteren Vermietungserfolg für die Büroimmobilie The Oval in Düsseldorf. Der Projektentwickler konnte ein international tätiges Unternehmen aus dem IT-Bereich für das Objekt gewinnen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Cushman & Wakefield Gerchgroup The Oval Düsseldorf Rotthege Aktivieren