IT-Unternehmen zieht auf 6.000 m² ins Münchner T1

Ein großes deutsches Internetunternehmen hat sich frühzeitig über 6.000 m² Bürofläche im T1 gesichert. Somit sind über 60 % der Büroflächen und 100 % der Handelsflächen vollständig vermietet. Phoenix entwickelt als Totalübernehmer für die R+V Versicherung an der Trappentreustraße 1-3 in München einen 9-geschossigen Büroturm ergänzt um Handelsnutzung im Erdgeschoss. Das Projekt liegt innerhalb des Mittleren Rings an der Ecke zur Landsbergerstraße und verfügt über eine gute Verkehrsanbindung. Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 vorgesehen. BNP Paribas Real Estate war vermittelnd tätig.

