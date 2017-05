IT-Unternehmen mietet in Leinfelden-Echterdingen

Die Kumaident GmbH, IT-Spezialist im Bereich Erkennungs- und Identifikationstechnologien wie Barcode-Systeme und 2D-Codes, hat in Leinfelden-Echterdingen, Esslinger Straße 7, ca. 560 m² Bürofläche angemietet. Das Unternehmen ist bereits in der Stadt ansässig und wird zum Mai 2017 in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Vermieter des insgesamt über 12.000 m² umfassenden „Bürocenter Stuttgart“ ist ein Privatinvestor. JLL war für den Vermieter vermittelnd tätig.

