IT-Unternehmen mietet in der Münchener Maxvorstadt

Die Sidion GmbH mietet zum 01. Februar 2023 rund 300 m² Bürofläche in der Nymphenburger Straße 108a in München. Das IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf digitalen Transformationen hat seine Niederlassung in der bayrischen Landeshauptstadt aktuell in der Erzgießereistraße und wechselt somit innerhalb der Maxvorstadt die Räumlichkeiten. Vermietet wird die neue Fläche durch einen privaten Investor. Savills war exklusiv mit der Vermietung beauftragt.

„Wir freuen uns für den Mieter eine zentral gelegene Bürofläche in einem bereits vertrauten Umfeld gefunden zu haben, die zudem infrastrukturell gut an die Münchener Innenstadt angebunden ist“, sagt Alexander Meyer, Director und Head of Office Agency bei Savills in München.