Im Gewerbegebiet Haid in Freiburg hat Engel & Völkers Commercial Freiburg eine Bürofläche von rd. 442 m² vermittelt. Sie befindet sich in dem Bürogebäudekomplex in der Jechtinger Straße 9-13, der aus mehreren Büro- und Verwaltungsgebäuden besteht und von Marienburg Real Estate verwaltet wird. Mieter ist ein Unternehmen aus Köln, welches IT Sicherheitsdienstleistungen anbietet und zur Fernao Networks Gruppe gehört.

