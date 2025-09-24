IT-Unternehmen mietet 900 m² in der Düsseldorf Airport City

In der Düsseldorf Airport City mietete ein IT-Unternehmen mehr als 900 m² Bürofläche an. Die neuen Räumlichkeiten in der Klaus-Bungert-Straße 4 decken die Expansionsziele des dynamisch gewachsenen Unternehmens ab und bieten optimale Voraussetzungen für die weitere Entwicklung.

.

Der abgeschlossene Mietvertrag in der Klaus-Bungert-Straße 4, in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort, unterstreicht die strategische Bedeutung der Airport City für den Mieter und die Attraktivität dieser modernen Bürolage im Düsseldorfer Norden. Eigentümerin des Objekts ist seit 2015 eine Gesellschaft des Talanx-Konzerns [wir berichteten], vertreten durch die Ampega Asset Management GmbH.



JLL war als Lead-Makler für die Eigentümerin tätig, BNP Paribas Real Estate begleitete den Mieter.