IT-Unternehmen beziehen Gründerzeitvilla in Hamburg

Die HCD Consulting GmbH sowie die Green IT Solution GmbH haben in der Waitzstraße 27 ca. 140 m² Bürofläche angemietet und eröffnen damit das erste Büro am Standort Hamburg. Die beiden IT-Dienstleistungsunternehmen beschäftigen aktuell knapp 50 Mitarbeiter. Damit ist die Gründerzeitvilla in den Elbvororten nun wieder vollvermietet. Die Korts Immobilien GmbH hat den privaten Eigentümer bei der Mietersuche exklusiv beraten und die Mieter vermittelt.

