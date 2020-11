Anfang November 2020 hat der Projektentwickler Bienen+Partner die zehn Einheiten des 1. Bauabschnitts des Gewerbeparks MeinWerk im Gewerbegebiet Viersen Süd an die Eigentümer übergeben. Das Unternehmen DIS Daten-IT-Service GmbH bezieht Mitte Dezember an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eine Einheit mit 198 m² und verlagert damit seinen NRW Service-Stützpunkt von Essen an den…

[…]