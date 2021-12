Der IT-Dienstleister IT-P mit Sitz in Hannover hat in Essen-Rüttenscheid, im Objekt am Grugaplatz 2-4, auf rund 885 m² ein Büro eröffnet. Der neue Standort wurde bereits im April bezogen. Eigentümerin des Bürokomplexes ist die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH.

