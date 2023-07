Der IT-Dienstleister Datagroup Business Solutions GmbH hat im Berliner Shed 1.596 m² Bürofläche angemietet. Der Einzug des Unternehmens in die Räumlichkeiten in der Sonnenallee 221 erfolgt in Q1 2024. Eigentümer der Flächen ist ein Joint Venture aus der Klingsöhr Unternehmensgruppe und Dereco. Kasten-Mann Real Estate Advisors war im Rahmen eines Exklusivmandats vermittelnd tätig.

