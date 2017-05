Völckers & Cie vermietet 4.200 m² in Hamburg

Das Maklerhaus Völckers & Cie hat neue Vermietungen über rund 4.200 m² in Hamburg-Bahrenfeld und Eppendorf gemeldet.

Völckers & Cie vermietet in Bahrenfeld

1.900 m² Bürofläche haben die Völckers & Cie Immobilien GmbH und Engel & Völkers Commercial in Bahrenfeld an einen IT-Dienstleister vermietet. Die Immobilie befindet sich in der Notkestraße 13+15. Eigentümer ist die Nordrheinische Ärzteversorgung. Völckers & Cie betreut das Objekt in der Notkestraße exklusiv im Rahmen eines Leadmaklermandats der Nordrheinischen Ärzteversorgung. Die Mieter wurden von Engel & Völkers Commercial beraten. „Die Büroflächen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und effiziente Grundrisse. Das Haus wird vom Eigentümer regelmäßig auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten und entspricht damit den Anforderungen an moderne Arbeitswelten“, erklärt Marc Bachmann, Geschäftsführer von Völckers & Cie. „Aus diesem Grund ist es uns in den vergangenen Monaten bereits gelungen, weitere namhafte Unternehmen – ein großes Forschungsinstitut und ein Technologieunternehmen – als neue Mieter für diese Immobilie zu gewinnen. Damit haben wir knapp 4.500 m² in dem Haus vermietet. Die aktuellen Gespräche mit Mietinteressenten sind sehr vielversprechend. Wir gehen davon aus, dass wir demnächst weitere Vermietungserfolge vermelden können.“



Außerdem hat Völckers & Cie erfolgreich Flächen in Bahrenfeld an die BCM Academy und Controllit AG vermittelt. Die neuen Räume befinden sich in den Kühnehöfen 20. Die BCM Academy bezieht ihre Räume Anfang Dezember 2017. Auf 343 m² werden dann Büros sowie qualitativ hochwertige Schulungsräume eingerichtet und es wird einen großzügigen Loungebereich für die Teilnehmer der Trainings geben. Die anderen 366 m² der neu vermieteten Fläche wird die Controllit AG auf der gleichen Etage beziehen. Die Controllit AG versteht sich als Partner für Business Continuity Management. Sie entwickelt integrative Konzepte und Produkte für das Business Continuity Management, IT Service Continuity Management (ITSCM) und das Krisenmanagement. Die Immobilie ist Teil des neu entstandenen Bürokomplexes KühneVision und wurde 2016 fertiggestellt. Sie befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Essigfabrik Kühne. Seit 2004 sind hier zahlreiche Wohnungen und Büros entstanden. Eigentümer der Immobilie ist die Behrendt Immobilien Verwaltung GmbH & Co. KG.



Eppendorf: 1.600 m² Bürofläche mit Showroom vermietet

Weiter ging es dann in Eppendorf. Dort hat die Motion Fashion Network Europe GmbH rund 1.600 m² Bürofläche angemietet. Die Räume befinden sich in der Osterfeldstraße 12–14. Der Umzug in die Osterfeldstraße soll im April 2017 abgeschlossen sein. Eigentümer der Immobilie ist die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft (DRESTATE). Das Gebäude in der Osterfeldstraße 12–14 hat insgesamt eine Fläche von 12.800 m². Mit dem neuen Mieter ist es nun nahezu vollvermietet.