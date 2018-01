IT-Dienstleister KPV zieht ins Münchener „Eschenpalais“

Die KPV Information Technology Holdings GmbH zieht mit ihrer Münchener Niederlassung um. Der IT-Dienstleister hat in den letzten Tagen 2017 im „Eschenpalais“, Ottostraße 17, ca. 580 m² Bürofläche angemietet. Der Bezug ist für März 2018 geplant. Vermieter des Büro- und Praxisgebäudes in der Münchener Innenstadt ist die Objektgesellschaft Ottostraße 17, München GbR. Das „Eschenpalais“ umfasst rund 3.500 m² und ist mit der Anmietung von KPV komplett vermietet. JLL war im Rahmen eines exklusiven Alleinvermietungsauftrags beratend für den Vermieter tätig. Die E.T. MYER Immobilien GmbH hat den Mieter KPV im Exklusivmandat beraten.

