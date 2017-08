IT-Dienstleister Adesso mietet 1.000 m² im Projekt „Westseit5“

Westseit5

Die Adesso AG hat in Essen am Kennedyplatz 5 ca. 1.000 m² Bürofläche angemietet. Mit über 2.200 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den führenden IT-Dienstleistern im deutschsprachigen Raum und eröffnet in Essen die 18. Niederlassung. Ausschlaggebend für die Objektauswahl war neben der zentralen Lage mit bester Infrastruktur inmitten der Essener Innenstadt die Wertigkeit der revitalisierten Immobilie. Das in Essen bislang als „Allbauhaus“ bekannte Gebäude wurde in den vergangenen Monaten umfangreich modernisiert und erstrahlt ab Herbst 2017 unter dem Namen Westseit5 in neuem Glanz. Prägende Elemente, wie das markante Treppenhaus aus den 1950er Jahren oder die Natursteinfassade, wurden stilecht restauriert und bewusst erhalten, um somit den Charme dieser Zeit in die Gegenwart zu transferieren. Die Ausstattung des Gebäudes erfüllt zukünftig höchste Ansprüche an ein modernes Arbeitsumfeld. Die Cubion Immobilien AG war im Rahmen eines exklusiven Suchmandats beratend für die Adesso AG tätig.

