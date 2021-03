Die IT des Bezirks Oberbayern GmbH hat rund 1.500 m² Bürofläche in der Dornacher Straße 3 in Feldkirchen angemietet. Die Tochtergesellschaft des Bezirks Oberbayern und der Kliniken des Bezirks Oberbayern war zuvor an den Standorten Lehel und Haar tätig. Vermieter ist die Lianeo Real Estate GmbH. NAI Apollo war für den Mieter vermittelnd und beratend tätig.

