Das Düsseldorfer Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield (C&W) hat Am Gierath 20B in Ratingen 418 m² Bürofläche an die IT-Beratung Systemconnect GmbH vermittelt. Der Umzug erfolgt Anfang Dezember dieses Jahres. Vermieter der Büroflächen ist 3S SS Solution GmbH. Das Bürogebäude wurde 2001 erbaut und verfügt über eine Gesamtfläche von 909 m². Diese verteilt sich auf ein Erdgeschoss sowie Obergeschoss.

