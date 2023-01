IT-Berater Netlight mietet 2.250 m² in der Hamburger Kaisergalerie

Der schwedische IT-Berater Netlight Consulting mietet rund 2.250 m² Bürofläche von einer Objektgesellschaft der AFIAA Anlagestiftung Zürich im sechsten Obergeschoss der Hamburger Kaisergalerie. Das Objekt wird derzeit vollumfänglich saniert und auf den neusten technischen Stand gebracht. Im Zuge der Revitalisierung wurde das Objekt nach BREEAM zertifiziert. Die Übergabe der Flächen an Netlight Consulting soll im Sommer 2023 erfolgen. CBRE war beratend tätig.

.

„Wir freuen uns sehr, im kommenden Sommer unser neues Büro in Hamburg beziehen zu können. Die Kaisergalerie ist nicht nur optimal gelegen, sondern erfüllt neben der attraktiven Bürofläche auch höchste ESG-Anforderungen. Gerade im Wettstreit um motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind diese Kriterien ein echter Wettbewerbsvorteil für uns“, sagt Adalie Hemme, Senior Manager bei der Netlight Consulting GmbH.



„Die nun abgeschlossene Vermietung zeigt, dass die Kombination aus attraktiver Lage und nachhaltiger Ausstattung für viele Unternehmen entscheidend ist“, sagt Julian Zadeh, Head of Advisory & Transaction Services Office. „Ein historisches, aber aufwendig saniertes und nachhaltiges Gebäude wie die Kaisergalerie ist eine echte Seltenheit. Darüber hinaus bietet das Objekt maximale Flexibilität – in diesem Fall wurde die Mietfläche bedarfsgerecht nach den Wünschen des Mieters ausgebaut.“



Die Kaisergalerie befindet sich unweit der Hamburger Binnenalster in den Großen Bleichen 23-27 und befindet sich seit 2017 im Bestand der Schweizer Anlagestiftung [wir berichteten]. In unmittelbarer Umgebung befinden sich hochwertiger Einzelhandel, exklusive Büroadressen sowie vielfältige kulturelle Einrichtungen sowie zahlreiche gastronomische Angebote. Über die S- und U-Bahn-Station Jungfernstieg sowie diverse Buslinien an der Haltestelle „Gänsemarkt“, die zu Fuß in weniger als fünf Minuten erreichbar sind, ist das Gebäude hervorragend an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.