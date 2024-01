IT-Berater mietet 660 m² am Kölner Waidmarkt

In einem bedeutenden Schritt zur Erweiterung ihres Geschäfts hat Veniture, ein Anbieter von IT-Lösungen, eine moderne Bürofläche von 660 m² in Köln angemietet. Die neuen Räumlichkeiten, die durch die Vermittlung von Larbig & Mortag Immobilien gefunden wurden, spiegeln das stetige Wachstum wider.

.

Die neuen Büros im Gebäude „Blaubach 32“, gelegen am historischen Waidmarkt, bietet ein Arbeitsumfeld, welches gut auf die Bedürfnisse eines dynamischen IT-Unternehmens zugeschnitten ist. Mit modernster Ausstattung, flexiblen Arbeitsbereichen und einer inspirierenden Atmosphäre setzt Veniture ein klares Statement in Sachen Arbeitsplatzkultur und Mitarbeiterzufriedenheit. Highlight für die Mitarbeiter des Unternehmens ist eine Dachterrasse mit Blick über Köln. Mit dem Umzug in die neuen Büroflächen ist Veniture bestens aufgestellt, um ihre ambitionierten Ziele zu verfolgen und weiterhin innovative IT-Lösungen für ihre Kunden bereitzustellen.



“Seit unserer Gründung 2016 am Hauptstandort Neuerburgstraße 2 haben wir ein starkes Wachstum, sowohl national als auch international, erlebt. Der Umzug in die neuen Büros am Waidmarkt ist ein Meilenstein dieser Entwicklung und etabliert ein Umfeld, das durch flexible Arbeitsbereiche sowohl Kreativität als auch Effizienz unterstützt. Dies rüstet uns optimal für zukünftige Herausforderungen„, betont Adil Nasri, Geschäftsführer von Veniture. “Unsere hochmoderne technische Ausstattung, kombiniert mit flexiblen Arbeitskonzepten, steigert nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern macht uns auch für Neukunden und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber attraktiver."